Сотрудники ФСБ и СВР получат право на второе гражданство

Госдума приняла и направила в Совет Федерации поправки к законам о внешней разведке и ФСБ, снимающие запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР и разрешающие им иметь вид на жительство в другой стране, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности», пишут «Ведомости».

Поправки в законы внёс в Госдуму президент Владимир Путин. До этого наличие вида на жительство или другого документа, позволяющего постоянно жить в другой стране, было основанием для увольнения из ФСБ. Новый законопроект это исключает — теперь иметь второе гражданство разрешается тем сотрудникам ФСБ и СВР, для которых оно «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности». Такое решение должен принять руководитель службы.

В законе о госслужбе сказано, что российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, и это является основанием для увольнения. Тем, кто занимает государственные и выборные должности, также запрещено иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 года все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны уведомлять об этом миграционное управление МВД.

«Ведомости» направили запросы в ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость второго гражданства для силовиков, однако пока не получили ответы на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.

В 2018 году «Новая газета» выяснила, что люди, чьи имена и даты рождения совпадают с данными близких родственников главы СВР Сергея Нарышкина, обращались за видом на жительство в Венгрии. В ведомстве ответили, что этот вопрос не в их компетенции.