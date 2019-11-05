Сотрудники ЕВРАЗа завоевали 18 медалей на национальном чемпионате профессий WorldSkills Hi-Tech 2019

Сотрудники ЕВРАЗа стали призёрами национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Команда компании завоевала 18 медалей, среди которых четыре золотых, сообщает пресс-служба.

Слесарь-ремонтник цеха по ремонту технологического оборудования Абагурской фабрики Евразруды Евгений Коретников стал лучшим в «Обработке листового металла». Инженер центральной лаборатории автоматизации и механизации Александр Мажарин получил две золотые медали в компетенции «Реверсивный инжиниринг»: в основном зачёте чемпионата и во II Открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills. Также сотрудники привезли пять серебряных медалей.

Впервые в соревнованиях приняли участие сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК старше 50 лет. В номинации «Навыки мудрых» золото завоевал электромонтёр Сергей Уваров, серебро взяла химик-лаборант Марина Сидорашко, а также Алексей Беляков в номинации «Неразрушающий контроль» и Константин Васюченко в номинации «Охрана труда». Помимо этого, в чемпионате участвовали и юниоры — воспитанники новокузнецкого Центра детского (юношеского) технического творчества «Меридиан», ученики школы № 75/42 и № 49.

«Команда ЕВРАЗа принимала участие в 12 компетенциях. Из года в год качество подготовки наших работников растёт, усложняются и задания чемпионата. Важно, что участники успешно применяют полученные знания в повседневной жизни на своих рабочих местах», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 проходил в Екатеринбурге в шестой раз. С 28 октября по 1 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» представители 39 ведущих российских холдингов и лидеров отечественной промышленности соревновались в 48 компетенциях.