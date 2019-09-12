Сотрудники ДПС задержали жителя Серова за просьбу убрать патрульную машину с проезжей части (ВИДЕО)

В Серове двое сотрудников ДПС задержали местного жителя за то, что он попросил их убрать патрульную машину с проезжей части. Мужчина посчитал, что такая парковка провоцировала водителей на пересечение сплошной и обгон на пешеходном переходе.

По словам задержанного Артёма Шарапова, его всю ночь продержали в изоляторе временного содержания без еды и воды, а утром выпустили, выписав два штрафа: за переход дороги в неположенном месте и оказание сопротивления сотруднику полиции.

«Сотрудники сразу стали требовать документы, спрашивали, кто я такой. Я сказал, что обычный гражданин, а документов у меня с собой нет, я работаю в офисе рядом. И я ничего не нарушил, поэтому не обязан предоставлять сотруднику документы. Слово за слово, они "заломали" мне руки, коллеги это увидели и начали снимать. На видео заметно, что я не сопротивлялся, просто пытался уйти, потому что я гражданин России, а у них не было никакого основания ограничивать моё передвижение», — рассказал Шарапов Е1.ru.

Мужчина предлагал дорожным полицейским пройти в его офис, чтобы взять документы, однако те на его просьбу не отреагировали.