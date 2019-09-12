Сотрудники ДПС задержали жителя Серова за просьбу убрать патрульную машину с проезжей части (ВИДЕО)

В Серове двое сотрудников ДПС задержали местного жителя за то, что он попросил их убрать патрульную машину с проезжей части. Мужчина посчитал, что такая парковка провоцировала водителей на пересечение сплошной и обгон на пешеходном переходе.
По словам задержанного Артёма Шарапова, его всю ночь продержали в изоляторе временного содержания без еды и воды, а утром выпустили, выписав два штрафа: за переход дороги в неположенном месте и оказание сопротивления сотруднику полиции.
«Сотрудники сразу стали требовать документы, спрашивали, кто я такой. Я сказал, что обычный гражданин, а документов у меня с собой нет, я работаю в офисе рядом. И я ничего не нарушил, поэтому не обязан предоставлять сотруднику документы. Слово за слово, они "заломали" мне руки, коллеги это увидели и начали снимать. На видео заметно, что я не сопротивлялся, просто пытался уйти, потому что я гражданин России, а у них не было никакого основания ограничивать моё передвижение», — рассказал Шарапов Е1.ru.
Мужчина предлагал дорожным полицейским пройти в его офис, чтобы взять документы, однако те на его просьбу не отреагировали.
«По факту произошедшего инцидента руководителем территориального ОВД назначено проведение служебной проверки. По её итогам будет установлено, правомерно ли действовали представители ГИБДД, не превысили ли они свои должностные полномочия», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.