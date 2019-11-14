Сотрудники больницы Богдановича обвинили руководство в подделке документов о премиях

Слесарь Центральной районной больницы Богдановича Владимир Гаврилов попросил Генпрокурора РФ Юрию Чайку проверить бездействие городской и свердловской областной прокуратуры, которым он жаловался на действия руководства ЦРБ и состояние учреждения здравоохранения, пишет Znak.com.

По словам Гаврилова, руководство заставляет сотрудников больницы подписывать акты критериев оценки деятельности, где результаты их работы оцениваются на 100% премии. Однако в результате на руки сотрудники получают только 20% стимулирующей премии. При этом, когда Гаврилову дают документ, он пишет на нём «не согласен», однако руководство больницы, по его словам, подделывает подписи сотрудников.

В качестве подтверждения своих слов он предоставил два бланка «Критерии оценки деятельности пищеблока», подписанные его супругой Любовью Гавриловой, которая работает в больнице уборщицей, а также поварами и другими сотрудниками, и другой документ с образцами подписей всех этих сотрудников. Подписи под бланками критериев оценки, на основании которых начисляют премии, и подписи под последним документом действительно несколько отличаются.

По мнению Гаврилова, разница между выплатой, которую руководство официально начисляет сотрудникам, и той, которую они действительно получают, «идёт в чей-то карман».

По его словам, санитарки в больнице были переведены в уборщицы, так как им можно платить меньше.

«Как только повышается МРОТ, так сразу повышается размер ставки и уменьшаются стимулирующие выплаты, а зарплата остаётся на том же уровне. У меня есть все платёжки. В 2017 году у меня зарплата была выше, чем в 2019-м», — говорит Гаврилов.

По словам депутата думы Богдановича Анны Асановой, к которой обратились сотрудники больницы, медучреждение находится в «ужасающем состоянии».

«Я, как депутат, обеспокоена состоянием здоровья наших граждан, они оказались заложниками в ситуации местного здравоохранения. Все проблемы, связанные с данным вопросом, не перечесть. Судя по обращениям граждан, это есть беспредел на местном уровне. Понимаю, что такое хамское и уверенное поведение руководства больницы не может быть без прикрытия лиц, имеющих влияние в правоохранительной структуре», — заявила депутат.

По словам Гаврилова, его жалоба в прокуратуру Свердловской области была перенаправлена в Богдановичскую прокуратуру, которая не стала предпринимать никаких действий. Именно на это он пожаловался Юрию Чайке.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области сказали, что, по словам главврача больницы Елены Вдовиной, по жалобам Гаврилова проводилась не одна проверка, в том числе правоохранительными органами, и ни один описанный им факт не нашёл своего подтверждения.