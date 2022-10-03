«Сотрудники банков» похитили у двух тагильчанок почти 2,5 млн рублей 

Телефонные мошенники похитили у двух жительниц Нижнего Тагила около 2,5 млн рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», жертвами лжесотрудников банка стали 76-летняя пенсионерка и 40-летняя женщина.

На домашний телефон 76-летней тагильчанки позвонил неизвестный, который представился сотрудником Банка России. Он заявил, что полиция якобы задержала группу мошенников, пытавшихся похитить деньги с её счетов, а для того, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические операции, необходимо обналичить все средства и перевести их на некий «кейсовый» счёт. Женщина сняла деньги и сделала три перевода по 500 тысяч рублей на указанный мошенниками счёт.

Второй потерпевшей стала 40-летняя тагильчанка, которой мошенники, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на её имя одобрен потребительский кредит, но неизвестные пытаются перевести деньги на другой счёт. Женщина сказала звонившим, что заявку на оформление кредита не подавала, и злоумышленники убедили её в том, что нужно зайти в приложение банка и подтвердить заявку на кредит, а потом перевести деньги на счёт «страхового агента», который будет нести ответственность за денежные средства до выяснения всех обстоятельств. Мошенники уговорили тагильчанку сделать перевод в ближайшем отделении банка, куда приедут сотрудники полиции, чтобы разобраться в ситуации.

В ходе разговора женщина проверила баланс своего счёта через мобильное приложение и увидела, что деньги поступили, а позже, как и предлагали мошенники, перевела всю сумму на указанный счёт. На следующий день она решила проверить состояние счёта и обнаружила, что должна банку 920 тысяч рублей.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 4 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном и крупном размере).