Сотрудникам СКР поднимут зарплату на 20 процентов по секретному указу Путина

В ближайшие три года заработная плата сотрудников Следственного комитета России вырастет на 20%, со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ пишет «Дождь».

Указ президента выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится. Источники телеканала отмечают, что на статью «заработная плата» ведомству в 2020—2022 годах планируется выделить дополнительные 16,5 млрд рублей, то есть по 5,5 млрд рублей в год, что позволит увеличить к 2022 году средний размер денежного содержания сотрудников СКР на 20% — со 110 до 130 тысяч рублей.

Согласно законодательству, зарплаты судьям, сотрудникам силовых ведомств и высшим госслужащим назначаются по указу президента России. При этом никаких документов, указывающих на грядущее повышение, в открытом доступе нет. О дополнительных средствах, выделяемых на зарплаты в СКР, говорится лишь в опубликованных российским Минфином документах к проекту бюджета на 2020—2022 годы. В ведомстве отказались давать комментарии по данному вопросу, в СКР пообещали сделать это позднее.

Что касается других силовиков, то у них роста зарплаты, скорее всего, не произойдёт. Увеличение отчислений из бюджета другим ведомствам связано с поправками на инфляцию, материальным обеспечением, и выплатами пенсий.