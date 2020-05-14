Сотрудникам Сбербанка предложили стать добровольцами при клиническом тесте вакцины против коронавируса

Руководство Сбербанка в рассылке для сотрудников предложило им стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса, со ссылкой на копию письма топ-менеджмента банка пишет РБК.

В письме сообщается, что клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начнутся в середине июня. Добровольцам для участия придётся ограничить контакты с потенциально инфицированными за две недели до начала испытаний и в течение всего срока тестирования, который составляет 28 дней.

Сбербанк принимает участие в финансировании разработки вакцины против коронавируса. Ранее компания направляла на борьбу с инфекцией более 3 млрд рублей. По оценкам учёных и медиков, вакцина от COVID-19 будет разработана через 12–18 месяцев.

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