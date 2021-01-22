Сотрудникам полиции запретили покидать Екатеринбург 23 января

Сотрудникам полиции Екатеринбурга запретили покидать город 23 января, а жителей уже предупредили, что за призывы и участие в несогласованных акциях граждан ожидает ответственность, со ссылкой на источник в силовых структурах Свердловской области пишет E1.ru.

«На утреннем разводе сотрудникам МВД запретили выезжать завтра из Екатеринбурга», — сообщил источник.

В то же время в полиции официально предупреждают об ответственности за участие в несогласованных акциях.

«В связи с распространением в СМИ и социальных сетях всевозможных призывов к участию в несанкционированных акциях в субботу, 23 января, официально предупреждаем, что за подобные приглашения и непосредственное участие в таких мероприятиях в нашей стране действующим законодательством предусмотрена ответственность. Попытки провести несогласованные публичные акции, а также осуществить любые провокационные действия со стороны организаторов и непосредственных участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он объяснил, что под требованиями полицейских, которые нужно соблюдать, имеются в виду призывы разойтись — в этом случае лучше отойти в сторону.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что согласованием акций занимается региональное министерство общественной безопасности, однако никаких заявлений о проведении массовых мероприятий 23 января к ним не поступало.

Пресечением незаконных акций занимаются правоохранительные органы, подчеркнули в ДИПе.