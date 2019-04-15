Сотрудникам ЕВРАЗа предложат бросить курить и научат вести себя в чрезвычайной ситуации

На предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири с 15 по 21 апреля пройдёт неделя безопасности. Сотрудникам напомнят о том, как важно соблюдать правила безопасности на производстве и в обычной жизни. Событие приурочено ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

В начале недели безопасности на проходных и в подразделениях предприятий будут раздавать полезные памятки и календари о безопасном поведении, сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа. Всю неделю сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совместно с госавтоинспекторами будут проводить акции по дорожной безопасности на улицах города и предприятиях. Водители, соблюдающие все правила, получат подарки.

16 апреля объявлено в Дивизионе «Урал» днём отказа от курения. В столовых сотрудники смогут обменять сигареты на пачку сока. По мнению организаторов акции, это может помочь людям отказаться от никотиновой зависимости. В этот день на ЕВРАЗ КГОК пройдёт день бесплатного тестирования на ВИЧ.

Работники ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ ЗСМК и Распадской угольной компании проведут уроки безопасности в подшефных учебных заведениях. Расскажут, как важно соблюдать правила безопасности на улице, в быту и на работе. Среди молодых угольщиков и металлургов Тагила пройдут викторины по ОТ и ПБ. Водители ЕВРАЗ КГОК посетят семинар по безопасному вождению. Профессиональные тренеры расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях и не попадать в них.

«Будут награждены чемпионы по ОТ и ПБ. Сотрудники, достигшие успехов в улучшении условий труда и промбезопасности по итогам 2018 года, получат благодарственные письма от президента ЕВРАЗа, — рассказали в компании. — В 2018 году на мероприятия по безопасности в Дивизионе "Урал" направлено более 900 млн рублей».

Дети сотрудников ЕВРАЗа из Нижнего Тагила и Качканара, ребята из подшефных детдомов примут участие в конкурсе рисунка «Моя безопасность». Выставка работ и награждение победителей состоятся в мае. Также на Урале в рамках недели безопасности проходят съёмки фильма «Город без опасности» о правилах детского безопасного поведения.