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03 Авг 2017 16:40 | Метки: Новости

Сотрудника ФСБ РФ, зарезавшего жену и дочь, отправили на принудительное лечение

Уральский окружной суд освободил от уголовной ответственности майора Свердловского управления ФСБ России Александра Игнатьева, который в октябре 2016 года зарезал свою жену и четырёхмесячную дочку, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Игнатьев отправлен на принудительное лечение в одно из специализированных учреждений Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что по итогам психиатрической экспертизы силовик был признан невменяемым. Александру Игнатьеву поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». Эксперты уверены, что психическое расстройство майора не связано с его профессиональной деятельностью, так как никаких запредельных нагрузок у него не было. 

Как отмечала «Комсомольская правда – Екатеринбург», силовика отправили в спецучреждение Волгограда ещё до решения суда об освобождении его от уголовной ответственности и принудительном лечении. 

Напомним, Игнатьева обвиняли в убийстве двух человек. Следователи установили, что утром 21 октября 2016 года майор ФСБ был у себя дома в одной из новостроек на улице Токарей в Екатеринбурге, где вместе с ним проживала его жена и две дочери.

По неофициальным данным, мужчина попросил свою старшую семилетнюю дочь пойти в гости к бабушке и дедушке, которые живут неподалёку. После этого Игнатьев набросился на свою жену, а убив её, расправился с новорождённой дочерью. Сразу после этого силовик пытался покончить с собой.

На суде по мере пресечения экс-сотрудник ФСБ говорил, что убил свою семью в состоянии аффекта, который вызвал вирус из мобильного телефона. Впоследствии Игнатьев заявил, что в будущем даже напишет книгу о каких-то событиях, которые связаны с его кровавым преступлением.

В ходе судебного следствия Игнатьев полностью признал свою вину, попросил суд быть к нему снисходительнее.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com

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