Происшествия

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова задержали за митинг 12 июня

28.06.2019 15:08
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова задержали за митинг 12 июня

В Москве возле подъезда задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, сообщил в телеграм-канале  соратник Алексея Навального Леонид Волков.

«Руслан Шаведдинов задержан утром у подъезда моими хорошими знакомыми из второго оперполка, в их фирменном стиле: "Стоять!" И шестеро одного запихивают в затонированный микроавтобус», — написал он.

Волков добавил, что Шаведдинова доставили в Останкинский суд, где собираются судить за участие в несогласованном марше в защиту Ивана Голунова 12 июня. Ему грозит до 30 суток ареста.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила «Медиазоне», что в день акции Шаведдинова тоже задержали, однако позднее отпустили с обещанием составить протокол о нарушении порядка проведения митинга (20.2 ч.8 КоАП РФ). Одновременно «ОВД-Инфо» сообщает о задержании за митинг 12 июня члена Либертарианской партии Павла Сайгина - его повезли в Замоскворецкий суд.

12 июня на марше в защиту Голунова задержали Алексея Навального, его обвинили в повторном нарушении поведения на публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 20 июня Хорошевский районный суд Москвы вернул протокол на Навального для устранения недостатков. Всего на акции были задержаны более 550 человек, большинство из них отпустили без составления протоколов. 

Фото: Twitter Киры Ярмыш
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