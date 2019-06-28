Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова задержали за митинг 12 июня

В Москве возле подъезда задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, сообщил в телеграм-канале соратник Алексея Навального Леонид Волков.

«Руслан Шаведдинов задержан утром у подъезда моими хорошими знакомыми из второго оперполка, в их фирменном стиле: "Стоять!" И шестеро одного запихивают в затонированный микроавтобус», — написал он.

Волков добавил, что Шаведдинова доставили в Останкинский суд, где собираются судить за участие в несогласованном марше в защиту Ивана Голунова 12 июня. Ему грозит до 30 суток ареста.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила «Медиазоне», что в день акции Шаведдинова тоже задержали, однако позднее отпустили с обещанием составить протокол о нарушении порядка проведения митинга (20.2 ч.8 КоАП РФ). Одновременно «ОВД-Инфо» сообщает о задержании за митинг 12 июня члена Либертарианской партии Павла Сайгина - его повезли в Замоскворецкий суд.

12 июня на марше в защиту Голунова задержали Алексея Навального, его обвинили в повторном нарушении поведения на публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 20 июня Хорошевский районный суд Москвы вернул протокол на Навального для устранения недостатков. Всего на акции были задержаны более 550 человек, большинство из них отпустили без составления протоколов.