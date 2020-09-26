Общество

Сотрудник УВЗ из Нижнего Тагила подарил Якубовичу модель «Арматы» на телеигре «Поле чудес»

26.09.2020 12:10
Сотрудник УВЗ из Нижнего Тагила подарил Якубовичу модель «Арматы» на телеигре «Поле чудес»

Сотрудник управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции «Уралвагонзавода» Михаил Бегман принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск популярной передачи с участием тагильчанина вышел накануне, 25 сентября, и был посвящён Дню машиностроителя.  

Во время игры Михаил вручил Леониду Якубовичу модель танка Т-14 «Армата». А ещё приготовил музыкальный сюрприз. Песню «Значок "Уралвагонзавод"» он исполнил вместе с коллегами: Леонидом Белкиным из газового цеха и Андреем Малько, представителем первого термического цеха.

Полный выпуск передачи можно посмотреть по ссылке.

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