Сотрудник УВЗ из Нижнего Тагила подарил Якубовичу модель «Арматы» на телеигре «Поле чудес»

Сотрудник управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции «Уралвагонзавода» Михаил Бегман принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск популярной передачи с участием тагильчанина вышел накануне, 25 сентября, и был посвящён Дню машиностроителя.

Во время игры Михаил вручил Леониду Якубовичу модель танка Т-14 «Армата». А ещё приготовил музыкальный сюрприз. Песню «Значок "Уралвагонзавод"» он исполнил вместе с коллегами: Леонидом Белкиным из газового цеха и Андреем Малько, представителем первого термического цеха.

Полный выпуск передачи можно посмотреть по ссылке.