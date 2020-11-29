Сотрудница тагильской колонии приняла участие во Всероссийском конкурсе «Мисс УИС»

Тагильчанка Анна Мондина приняла участие во Всероссийском конкурсе «Мисс УИС», организатором которого уже в шестой раз является ГУФСИН.

Анна Мондина работает в должности начальника ремонтно-механического цеха центра трудовой адаптации осуждённых​ исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле. Кроме тагильчанки, в конкурсе участвуют ещё четыре девушки из разных городов Свердловской области. До 30 ноября в соцсетях ведомства проходит онлайн-голосование за приз зрительских симпатий среди участниц первого этапа. Во «ВКонтакте» тагильчанка набрала уже больше 200 лайков и пока находится на втором месте.