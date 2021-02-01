Сотрудница мэрии Москвы назвала протестующих «зажравшимися сопливыми малолетками»

Сотрудница московской мэрии, пиарщица мэра Москвы Сергея Собянина Рита Эбзеева в Instagram раскритиковала оппозиционного политика Алексея Навального и назвала участников протестных акций в его поддержку «зажравшимися сопливыми малолетками».

«С айфонами, тик-токами… Лентяи, которые не хотят работать. Превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 — непоправимое зло», — написала Рита Эбзеева.

По её мнению, «нет оправдания чудовищному цинизму по вовлечению подростков в несанкционированные митинги».

«А идеологом с подачи кукловодов является [Алексей] Навальный и его ярые сторонники. Попытка спрятаться за спины подростков, намерение спровоцировать "подростковый бунт" — мерзко и гадко», — заявила Эбзеева на своей странице.

Сотрудница правительства Москвы также не смогла пройти и мимо ролика Mash, в котором утверждалось, что никакой роскоши во «дворце Путина» нет.

«Полное разочарование: расследование Навального оказалось фейком, слепленным на базе стройки. Ни ёршика. Ни аквадискотеки. И даже комнаты грязи нет», — посетовала Ебзеева.

Напомним, 23 и 31 января по всей России прошли масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального. По оценкам наблюдателей, на митингах и шествиях были задержаны в общей сложности более 9 тысяч человек, возбуждено 25 уголовных дел.