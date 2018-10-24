Сотовые операторы в 2019 году могут отказаться от безлимитных тарифов

В 2019 году операторы уберут безлимитные тарифы с рынка или введут в них дополнительные ограничения и платные услуги, со ссылкой на отчёт агентства Content Review пишет «Коммерсантъ».

«Если операторы не будут выводить их с рынка, будут введены дополнительные ограничения на качество видео в потоковых сервисах или снижение скорости на ряде сервисов, наиболее популярных среди абонентов, например музыкальных», — прогнозирует руководитель Content Review Сергей Половников.

По оценке агентства, безлимитные тарифы приведут к ухудшению финансовых показателей операторов через два-три квартала с момента их запуска в августе 2018 года. Это не первая волна появления таких тарифов, и ранее они позволяли операторам лишь краткосрочно улучшить показатели, напоминает Content Review.

«Безлимитные тарифы гораздо привлекательнее начальных, и в течение квартала-двух на них переходят в основном абоненты, ранее выбиравшие более дешёвые. Однако достаточно быстро и абоненты, платящие за связь в полтора-два раза больше, начинают отказываться от своих тарифов в пользу безлимитных, поэтому падение ARPU [средняя выручка на абонента] полностью перекрывает положительный эффект первых месяцев», — объясняет Сергей Половников.

От последствий запуска безлимитных тарифов в 2016 году операторы «полностью оправились» лишь к концу 2017-го, полагает он. В частности, по данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2016 года доходы «МегаФона», МТС и «Вымпелкома» от мобильных услуг в совокупности снизились на 1,4%.

Новая волна тарифов совпала с необходимостью инвестиций в исполнение «закона Яровой», подготовкой к запуску сетей 5G и повышением НДС в 2019 году, отмечает Content Review. Кроме того, развитие сетей LTE позволило увеличить пропускную способность, в связи с чем среднее количество трафика на абонента растёт. Понимая это, МТС и Tele2, например, уже ввели на безлимитных тарифах запрет на раздачу трафика с мобильного устройства, а «Вымпелком» — доплату за HD-видео на максимальной скорости, отмечает Половников.