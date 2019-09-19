Сосудистые хирурги Нижнего Тагила впервые провели операцию при раке прямой кишки

В городской больнице № 4 Нижнего Тагила впервые провели операцию по эмболизации ветвей прямокишечной артерии при раке прямой кишки, осложнённом кровотечением, сообщают в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Как рассказал сосудистый хирург Никита Никешин, девяностолетняя пациентка поступила в отделение со злокачественным новообразованием с осложнённым кровотечением. Чтобы остановить кровотечение, хирурги проводили консервативное лечение, но безуспешно. После решили провести эмболизацию прямокишечных артерий. Хирургам удалось остановить кровотечение, сейчас пациентку выписали из стационара.

Эмболизация — это метод малоинвазивного лечения, который сводится к закупорке (окклюзии) одного или нескольких кровеносных сосудов.