Соратника Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

Следственный комитет попросил суд заочно арестовать соратника Алексея Навального, главу сети его штабов Леонида Волкова по делу о привлечении несовершеннолетних к митингам, со ссылкой на опубликованные на сайте Мосгорсуда данные сообщает «Дождь».

Ходатайство поступило в Басманный районный суд Москвы. В пресс-службе московских судов заявили, что Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск.

«Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать», — прокомментировал РБК требование о своём аресте Волков.

Ранее, 28 января, СК возбудил в отношении Леонида Волкова уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Следствие утверждает, что установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывам к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. По версии СК, он опубликовал ролики с призывами на YouTube перед первой акцией в поддержку Навального.

В настоящее время Волков находится за пределами России, он покинул страну летом 2019 года во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.