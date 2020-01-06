Солдат-срочник сбежал из воинской части в Забайкалье. Его нашли в Красноярском крае спустя три дня

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов сбежал из воинской части в Забайкалье 3 января. Как рассказали Znak.com в независимой организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», его нашли сегодня в городе Ачинске Красноярского края.

«С ним всё в порядке, никаких визуальных проблем нет, но у него были причины покинуть часть. Сейчас он находится в правовой зоне под защитой “Комитета — Совета солдатских матерей”, рядом гражданская полиция, и мы ждём военных представителей. Мы допрашиваем, что произошло. Дайте нам время», — рассказали в организации.

Артур Хакимов родился в 2000 году в Юрузани. Молодой человек служил в посёлке Большая Тура Карымского района. Он ушёл из части днём 3 января. Перед этим солдат послал матери СМС-сообщение, в котором попросил у неё прощения, назвав себя непутёвым сыном. С тех пор Хакимов на связь не выходил.

По данным паблика «Комитет — Совет солдатских матерей» во «ВКонтакте», сбежав из части, Артур направлялся в Иркутск, а далее — домой в Челябинскую область, в Юрузань. Известно, что молодой человек использовал сервис поиска попутчиков. Люди опрашивали таксистов и частных извозчиков, а также сотрудников хостелов, чтобы найти парня.