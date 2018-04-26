«Согаз» и «ВТБ страхование» договорились о слиянии

«Согаз» и «ВТБ страхование» подпишут соглашение о слиянии, со ссылкой на осведомлённых собеседников пишут «Ведомости».

По словам источников, представители компаний ведут обсуждение деталей сделки, а завершить её планируют к концу второго квартала года. Условия слияния пока не раскрываются. В «Согазе» от комментариев отказались. В «ВТБ страховании» рассказали, что ведут переговоры с «Согазом» и что никаких решений пока нет.

В Федеральной антимонопольной службе говорить о том, получали ли ходатайство об объединении страховщиков, не стали. Представитель ФАС заявил, что служба больше не комментирует сделки по экономической концентрации.

Как рассказал крупный страховщик и человек, которому о планах слияния рассказали сотрудники обеих компаний, среди нерешённых остаётся вопрос о том, кто возглавит новую структуру. В «ВТБ страховании» хотят поставить во главе компании своего гендиректора ВТБ Геннадия Гальперина, отметил один из собеседников. Гальперин от комментариев отказался.

«Согаз» считается крупнейшим в России страховщиком, сборы которого в 2017 году составили более 158 миллиардов рублей. «ВТБ страхование» — четвёртый по размеру премий страховщик со сборами в 79,7 миллиарда рублей в прошлом году.

По оценкам замглавы группы рейтингов АКРА Евгения Шарапова, при объединении компании займут более 21% рынка. Шарапов ожидает, что новая компания будет лидировать во многих видах страхования. Её доля в добровольном медицинском страховании может составить 42%, в страховании имущества юридических лиц — 58%, а страховании физических лиц от несчастных случаев — 45%.