Содержать тагильские парки за 180 млн рублей захотела только одна компания. Конкурентов «отсекли» с помощью невыполнимого условия

Трёхлетние контракты на эксплуатационное содержание парков и скверов Нижнего Тагила за 181,87 миллиона рублей будут заключены с местной компанией ООО «Комавтотранс». Решение приняла аукционная комиссия по итогам рассмотрения единственной заявки, говорится в протоколе, опубликованном на сайте госзакупок. При этом потенциальные конкуренты победителя не смогли побороться за контракт из-за невыполнимого условия, которое в прежние годы администрация города не выдвигала.

Ранее за порядком в парках и скверах следило ООО «УБТ-Сервис». В 2017 году общество заключило с администрацией города контракт на сумму почти 47,4 миллиона рублей, в 2018 году — на 9,7 миллиона рублей (договор действовал с 1 января по 15 апреля 2018 года). В последнем конкурсе «УБТ-Сервис» и его субподрядчики участие не принимали. Чиновники потребовали от компаний-участников предъявить лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого-четвёртого классов опасности, которая есть только у специализирующихся на ТБО организаций.

«Новое требование отсекло всех. Осталась только одна компания, у которой есть соответствующая лицензия в нашем городе. Нашли там какие-то отходы четвёртого класса опасности, что-то туда вставили, лицензию придумали. Я повлиять уже точно ни на что не могу, конкурс состоялся, всё. А мы последние три года занимались этим в субподряде “УБТ-Сервиса”, на рынке здесь 10 лет», — рассказал АН «Между строк» Юрий Бронников, гендиректор ООО «Капиталстрой».

По словам Бронникова, лицензия по ТБО нужна лишь на небольшую часть работ по техзаданию, но из-за этого барьера за контракт не смогли побороться многие компании. Новый подрядчик должен будет вовремя собирать и вывозить мусор и снег, скашивать траву, обрабатывать территорию от клещей, а также формировать живую изгородь из кустарников в местах отдыха тагильчан. В список обязанностей входит также покраска и ремонт скамеек, урн и ограждений, приведение в порядок спортивного и детского игрового оборудования. К 1 мая ежегодно на площади Славы необходимо устанавливать летнюю эстраду, ремонтировать пилоны и доску почёта мемориального комплекса.

Также ООО «Комавтотранс» придётся содержать в чистоте места праздничных гуляний жителей города: площади возле драмтеатра и «Современника», скверы у театра кукол и у бывшего магазина «Восток», Лисью гору, площадь Танкостроителей на Вагонке, аллею Победы на ГГМ и парк отдыха металлургов на Тагилстрое.

«Комавтотранс» существует на рынке четвёртый год, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Учредитель и директор организации — Алексей Телешенко, который до 12 апреля возглавлял ООО «Комтранс» Анатолия Винтовкина и Андрея Иванова.

В 2018 году «Комавтотранс», помимо прочего, будет выполнять работы по эксплуатационному содержанию городских кладбищ за 28,3 миллиона рублей, сносу аварийного жилья, уборке и вывозу снега, разработке и погрузке грунта на полигоне ТБО Ленинского района по Кушвинскому тракту.