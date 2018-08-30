Соцсети отказались считать «Единую Россию» партией президента

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать рекламную агитацию «Единой России», где она упоминается как «партия президента», со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов пишет Znak.com.

По словам собеседника, владеющая обеими социальными сетями компания Mail.ru затребовала у партии документы, которые подтверждали бы её поддержку со стороны Владимира Путина.

«Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово "президент". Однако Mail.ru настаивает на своём праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ», — сказал источник.

Ранее, в середине августа, сообщалось, что администрация президента позволила «Единой России» объявить себя партией президента на выборах в проблемных регионах — в Иркутской и Владимирской областях и Екатеринбурге. Упоминать президента могли также разрешить в Архангельской и Ульяновской областях. На фоне повышения пенсионного возраста, которое в Госдуме поддерживает только «Единая Россия», рейтинг партии за последние месяцы значительно снизился.