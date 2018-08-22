«Единой России» разрешили использовать бренд президента в проблемных регионах

Перед выборами 9 сентября Кремль разрешил использовать слоган «Единая Россия — партия президента» в регионах, где у кандидатов от партии низкие рейтинги, со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишет РБК. Собеседники издания считают использование слогана «последним резервом» для партии власти, популярность которой снизилась на фоне планов повысить пенсионный возраст.

Разрешения на использование лозунга получили отделения партии в Иркутской и Владимирской областях, где пройдут парламентские выборы, и в Екатеринбурге, где состоятся выборы в городскую думу. Решений по Архангельской и Ульяновской областям, где предстоят выборы в региональные заксобрания, ещё не принято.

В Кремле ожидают, что в среднем по итогам выборов результаты единороссов будут на 10–15% ниже, чем прогнозировалось весной, ещё до объявления планов о пенсионной реформе.

Ранее, в конце июля, ВЦИОМ сообщил, что с марта 2018 года электоральный рейтинг «Единой России» упал с 52,2% до 37,1%, минимального уровня с конца декабря 2001 года.

На президентские выборы в марте 2018 года Владимир Путин пошёл самовыдвиженцем, а не как кандидат от партии власти. В 2016 году на думских выборах «Единая Россия» использовала цитаты из заявлений Путина, но не его изображения. На выборах 2017 года в регионах единороссы участвовали без цитат Путина, в 2018 году они их также не будут использовать, сообщил РБК источник, близкий к руководству партии.

После того как премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объявил о планах повысить пенсионный возраст, по данным СМИ, единороссам запретили критиковать это решение, сославшись на то, что высказывать можно только консолидированное решение партии, которая реформу поддерживает.