Социальные работники Нижнего Тагила признаны лучшими в Свердловской области

В Свердловской области состоялось чествование лучших специалистов социальной службы региона. На мероприятии были награждены победители областного конкурса профессионального мастерства соцработников «Профессионал-2019», который прошёл накануне профессионального праздника, пишет департамент информполитики правительства Свердловской области.

Первое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе консультативного отделения» заняла тагильчанка Екатерина Ларина, специалист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района. Победителем в номинации «Лучший заведующий отделением милосердия» стала Светлана Смирнова из Тагильского пансионата для престарелых и инвалидов.

От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева собравшихся поздравил его заместитель Павел Креков.

«Труд социального работника основан на принципах справедливости и милосердия. Именно вы делаете наше общество гуманным. Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение населения всей области. Растёт авторитет службы, а ваш общий труд востребован и необходим обществу», — отметил Павел Креков.

Сегодня система социального обслуживания Свердловской области — это развитая сеть, включающая 54 территориальных управления социальной политики, 154 учреждения, оказывающих социальные услуги, а также одно государственное учреждение.