Собянин рассказал, что в Москве снизилось число тестов на коронавирус из-за нехватки пипеток

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что на прошлой неделе (13–19 апреля. — Прим. ред.) в столице снизилось число тестов на коронавирус из-за недостаточного количества пипеток.

«Просто пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее, они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчёмные, но их достать не так просто. [Мы достаём] с трудом, заключая контракты и вытаскивая из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны для этого», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Говоря о динамике распространения коронавируса в Москве, Собянин отметил, что «драматической ситуации роста» не наблюдается, при этом он добавил, что «проблема не уходит, она нарастает».

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