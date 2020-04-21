Собянин обязал всех москвичей с ОРВИ сидеть дома на изоляции

Москвичи с проявлениями острых респираторных заболеваний должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтверждённым коронавирусом, соответствующий указ за подписью мэра Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии Москвы.

Согласно указу, люди, которые проживают с заболевшими ОРВИ, также должны соблюдать режим самоизоляции, но более мягкий — они могут выйти из дома, чтобы вынести мусор, погулять с животными или совершить покупку в ближайшем магазине или аптеке. Пользоваться транспортом они могут только при необходимости поездки в больницу.

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».