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01 Авг 2017 14:42 | Метки: Новости

Собянин объявил итоговое число домов под снос

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в итоговый список домов, которые снесут в Москве по программе реновации, попали 5144 домов, передаёт «Интерфакс». 

С 1 августа жители этих домов перестанут платить взносы на капитальный ремонт. Первые площадки для строительства домов определят до 1 октября. Программа затронет жителей 350 тысяч квартир.

С мая по июнь жители хрущёвок, попавших в предварительный список, голосовали по поводу сноса их дома. «За» проголосовали жильцы 4079 домов.

Жильцы домов, которые не попали в предварительный список, могли до 1 июля на общих собраниях принять решение о включении их в программу. По итогам собраний число домов под снос увеличилось на 1082 дома.

«Программа рассчитана до 2032 года. Конечно, мы не будем растягивать удовольствие, будем делать всё возможное, чтобы реализовать её в кратчайшие сроки», – заявил Собянин.

Заместитель мэра Марат Хуснуллин в свою очередь уточнил, что наибольшее число домов, включённых в программу реновации, расположено в Восточном административном округе – 1055 зданий, при этом только в районе Кузьминки в реестр попали 284 дома. Он добавил, что дома, вошедшие в программу, расположены в городе неоднородно.

«Например, в ряде таких районов, как Арбат, Хамовники и Замоскворечье, в реновации будет участвовать только один дом», – сказал заместитель мэра.

По его словам, полностью объёмы, сроки, этапы и последовательность расселения по программе реновации будут определены до конца 2019 года. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

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