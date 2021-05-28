Собственники банка «Нейва» отказались от суда с ЦБ из-за отзыва банковской лицензии

У акционеров и руководства екатеринбургского банка «Нейва» истёк срок, в течение которого они могли обратиться в суд и оспорить отзыв лицензии, пишет РБК Екатеринбург. Согласно данным картотеки арбитражных дел, искового заявления от них так и не поступило.

По словам источника, работающего на банковском рынке, правление и собственники «Нейвы» отказались оспаривать отзыв лицензии по двум причинам. Во-первых, из-за суда затянется процесс ликвидации — она может быть приостановлена до принятия решения по делу. Это значит, что третья очередь кредиторов — юридические лица — получит свои деньги позже.

Во-вторых, новое разбирательство усилит конфронтацию «Нейвы» с Центральным банком, при этом, судя по сложившейся практике, шансы на победу в таком деле крайне малы.

«Особого смысла в этом нет, только моральное удовлетворение. Последний раз, когда банк смог оспорить отзыв лицензии, был в 2015 году. После этого — одни отказы со стандартными формулировками», — пояснил собеседник издания.

Другой источник, близкий к временной администрации, отметил, что в случае с «Нейвой» действия Центробанка действительно могли быть признаны неправомерными, поскольку регулятор действовал почти без предупредительных мер воздействия, которые предусматривает закон, — предупреждений, штрафов, ограничений операций и прочих.

«14 апреля ЦБ выдал предписание на ограничение объёмов продажи наличной валюты в месяц до определённой суммы. "Нейва" обязана была снизить объёмы примерно на 30% и каждые 10 дней отчитываться. То есть первый отчёт банк должен был дать 25 апреля. 15-го они выслали ответ, где говорилось, что выполнят все условия регулятора, исключат обмен валюты из списка основных операций и поменяют бизнес-модель в целом. А утром 16-го у них отзывают лицензию. То есть это предписание было формальностью и никто даже не собирался ждать от них отчётов», — подчеркнул он.

Собеседник пояснил, что запрет на осуществление банковских операций — это принудительная мера воздействия. По закону она может применяться в двух случаях: если есть реальная угроза банковской системе России или интересам кредиторов (например, вывод средств).

«Но даже временная администрация в своём иске указала, что на дату отзыва лицензии признаков несостоятельности выявлено не было, то есть интересам кредиторов ничто не угрожало», — подчеркнул источник.

Он также добавил, что сотрудники «Нейвы» планируют обратиться в Центробанк с просьбой не вносить их в чёрный список финансистов — перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, в который автоматически включают руководство банка и ряд других специалистов при отзыве лицензии. Попавшие в него сотрудники больше не могут занимать должности, назначение на которые согласовывается с ЦБ: это всё правление банка, главный бухгалтер и его заместитель, руководители внутренних служб (аудит, финансовый мониторинг, риски и пр.).

Председатель правления «Нейвы» Константин Лёвушкин и его заместитель Павел Ефремов отказались от комментариев.