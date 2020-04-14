«Собеседник» обнаружил связи производителя тестов на коронавирус с окружением Путина

Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс», у которой мэрия Москвы и правительство Подмосковья, а также Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ купили 130 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, связана с окружением президента России Владимира Путина, пишет «Собеседник».

По данным расследования, одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» стоит 1,5 тысячи рублей — в два-три раза дороже, чем у конкурентов, однако другие тест-системы не пользуются популярностью в органах власти. Под эту разработку учреждённый правительством Российский фонд прямых инвестиций выделил больше 1 млрд рублей.

Глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, подруге и коллеге предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой. Сама компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics, ещё 50% находится в собственности российской компании «Генетические технологии». Её бенефициар — Алексей Козлов, который также является управляющим директором «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами; совладельцем «Сибура» является бизнесмен Геннадий Тимченко, считающийся близким к Путину. В руководство холдинга также входят Марина Медведева, жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, и Кирилл Шамалов, которого называют бывшим мужем Катерины Тихоновой.

В «Сибуре» применение разработанных при участии их топ-менеджера тестов сегодня обязательно.

«На вахту на две недели на территории предприятий в чистую зону заходят только те, кто прошёл тестирование, получив негативный результат», — заявил председатель правления компании Дмитрий Конов.

Миноритарный акционер компании «Генетические технологии» Николай Ишматов ранее возглавлял компанию «Рубикон», связанную с Внешэкономбанком Игоря Шувалова; ещё 33% уставного капитала «Генетических технологий» принадлежит управляющей компании «Эвокорп», чья «дочка» «Нацпроектстрой» также имеет отношение к ВЭБу. Формальным владельцем «Эвокорпа» в ЕГРЮЛ указан Максим Викторов — коллега Михаила Ковальчука, который также считается близким к Путину.

Возглавляет «Эвотэк-Мирай Геномикс» казанский бизнесмен Ленар Валеев, он же руководит ещё одной компанией — «Эйдос-Медицина» — с портфелем госконтрактов на 1,75 млрд рублей. Кроме медоборудования, «Эйдос» производит тренажёры и симуляторы для авиации и МЧС и пользуется поддержкой главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Особо тесные отношения у "Эйдоса" сложились с КАМАЗом, для которого специалисты разработали автотренажёр управления локомобилем. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин на последних президентских выборах возглавлял штаб Владимира Путина. Один из партнёров Валеева по "Эйдос-Медицине" Рамиль Зайнуллин является совладельцем компании "Смартлайфкеа" — той самой, что зарегистрировала в Росздравнадзоре тесты на коронавирус, которые так приглянулись руководству страны», — заявляет «Собеседник».

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».