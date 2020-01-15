«Собеседник» обнаружил связь между патриархом Кириллом и «поваром Путина»

Владимир Лыпарь — руководитель принадлежавшей «повару Путина» Евгению Пригожину компании «Конкорд» — оказался бизнес-партнёром троюродной сестры патриарха Кирилла Лидии Леоновой, пишет «Собеседник».

Согласно данным ЕГРЮЛ, Лыпарь и полная тёзка Леоновой — соучредители петербургской компании «Владолид». По данным «Собеседника», Лыпарь также выступает учредителем благотворительного фонда «Прииди и виждь», который основала жена Евгения Пригожина Любовь. Кроме того, в 2014 году Лапырь получил от патриарха Кирилл церковную награду.

По данным издания, у патриарха и бизнесмена есть ещё одна точка соприкосновения — они оба заинтересованы в строительстве «главного храма Вооружённых сил» на территории парка Минобороны «Патриот». Подконтрольное Пригожину ООО «Белый медведь» оказывает парку клининговые услуги.

О троюродной сестре патриарха стало известно в 2012 году после того, как она, живя в квартире главы РПЦ, отсудила у бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко 20 миллионов рублей компенсации из-за пыли от ремонта в его квартире. Тогда патриарх Кирилл рассказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву, что истица — одна из двух его троюродных сестёр.