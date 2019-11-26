«Собеседник» обнаружил иностранное инвестирование у фонда, связанного с Людмилой Путиной

Журналист «Собеседника» обнаружил, что фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», руководителем которого является Артур Очертный — якобы новый супруг экс-жены президента РФ Людмилы Путиной, получал иностранное финансирование в размере более 7 млн рублей. Подтверждение данной информации нашлось в отчётах организации, размещенных на сайте Минюста.

Так, например, в отчёте за март 2019 года в графе, где обозначаются денежные средства, полученные от иностранных инвесторов, значится сумма 7 млн 361 рубль. При этом отмечено, что это — остаток, перешедший с предыдущего отчётного периода.

По данным издания, общая годовая прибыль фонда составила почти 157 млн рублей.

На сайте фонда говорится, что созданная в 2000 году организация занимается деятельностью, «направленной на создание условий для решения различных важных социально значимых вопросов в российском обществе».