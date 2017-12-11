Собчак в эфире Первого канала заявила о необходимости допустить Навального к выборам

Ксения Собчак эфире программы «Время покажет» Первого канала заявила, что Алексей Навальный должен участвовать в выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года.

Отвечая на вопрос о причинах своего решения участвовать в выборах президента, Собчак сказала, что политика в России представляет опасность.

«Мы живём в такой стране и в такое время, когда должны быть смелые люди, которые берут на себя эту ответственность», — отметила она.

Опасность для тех, кто занимается политикой, связана с возможным судебным преследованием, считает телеведущая.

«Алексей Навальный, например, не может участвовать в этих выборах, хотя должен, на мой взгляд, в них участвовать. Специально были созданы некие уголовные дела для того, чтобы его не пустить на выборы», — сказала Собчак.

На комментарий ведущего о том, что это является домыслом, она ответила, что «это та реальность, в которой мы живём».

Напомним, в октябре Собчак заявила о решении участвовать в выборах президента, она заявила себя как кандидат «против всех». При этом она допустила, что может снять свою кандидатуру, если Алексея Навального допустят до выборов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Собчак, отметил, что она имеет право баллотироваться в соответствии с Конституцией.