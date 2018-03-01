Собчак предложила провести дебаты кандидатов в президенты на независимой площадке

Кандидат в президенты Ксения Собчак предложила всем своим конкурентам провести настоящие дебаты на независимой площадке, пишет РБК.

По её мнению, кандидаты имеют право организовывать по своему усмотрению выделенное им время в телеэфире и устраивать дискуссию так, чтобы обсуждать проблемы и отстаивать свою позицию.

«Должна быть свободная дискуссия, должен быть разговор один на один, кандидаты могут и должны вносить свои предложения по форматам, тем более когда между ними существует общая позиция по этому вопросу, а телеканалы обязаны соблюдать эти требования», — сказала она.

Также Собчак потребовала отстранить от ведения дебатов ведущего программы «Время покажет» Анатолия Кузичева, который модерировал теледебаты на Первом канале. По её словам, ведущий не должен давать оценочные суждения, «обзывать кандидатов, подтасовывать факты, что было сделано в прямом эфире на Первом канале сегодня».

Кроме того, телеведущая призвала сменить формат дебатов на всех телеканалах. Она хочет, чтобы дебаты проходили в формате «один на один», где «мы видим и слышим спокойные вдумчивые разговоры, а не монологи или выкрики в отведенное ЦИК время». Ранее за дебаты в формате «один на один» высказался кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, заявивший об этом перед тем, как уйти из студии Первого канала.

«То, что происходит — это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому», — заявил он.

По его словам, он предлагал Центризбиркому и федеральным телеканалам изменить формат дебатов, чтобы кандидаты в президенты оказывались один на один и спорили, но к этому предложению никто не прислушался, в результате из дебатов сделали шоу и люди не захотят приходить голосовать.

Накануне на телеканале «Россия 1» на дебатах кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал Собчак, в ответ та облила его водой.

Президентские выборы пройдут 18 марта. Помимо Собчак, Жириновского и Грудинина, в выборах участвуют Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин («Российскй общенародный союз»), Владимир Путин (самовыдвиженец).