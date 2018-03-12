Собчак предложила отменить статью Уголовного кодекса об экстремизме

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов на Первом канале предложила отменить статью Уголовного кодекса 282 «Возбуждение ненависти либо вражды», пишет РИА Новости.

«В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи, потому что эта статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России… Так же, как "пакет Яровой", который даёт возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас», — заявила Собчак.

Также Ксения Собчак выступила за роспуск подразделения по борьбе с экстремизмом.

«"Пакет Яровой" будет использоваться в бизнес-интересах вороватых чиновников, поэтому я выступаю за отмену 282-й статьи, за расформирование подразделения — так называемого "Э", которое якобы борется с экстремистами, а на самом деле борется с несогласными», — добавила Собчак.

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский признал, что закон работает неправильно, но отметил, что полностью отменять статью нельзя.

«Прозвучало здесь, что якобы лицемерие… Мы все законы принимаем, (если) он барахлит, не так истолковывается, начинаем изменять. Когда была принята 282-я статья, никого не задержали, никому слово не сказали даже. Но в последние 10 лет мы видим: стали задерживать людей по другим составам и прицепляют 282-ю статью. И не отменят её, кто бы ни пришёл туда (ко власти), потому что если будет статья отменена, то вся страна зальётся пожарами межэтнических столкновений, межрелигиозных. Основа статьи — сперва чтобы не было межэтнических столкновений, а дальше идёт и социальных, там надо подрихтовать, уменьшить. Изменить её. Полностью отменять нельзя», — сказал он.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).