Собчак попросила Путина помиловать 16 политзаключённых

На встрече кандидатов в президенты с Владимиром Путиным Ксения Собчак передала действующему главе государства список с фамилиями 16 политзаключённых, которых попросила помиловать, сообщается на сайте предвыборного штаба Собчак.

«В конце встречи Собчак передала Путину папку с именами и фамилиями. Действующий президент пообещал рассмотреть её прошение», — говорится в сообщении.

В список вошли фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков и Александр Шпако, осуждённые по делу о терроризме Олег Сенцов и Александр Кольченко, осуждённый за госизмену учёный Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, осуждённый по нескольким уголовным делам, в том числе за нападение на сотрудника полиции, осуждённый по делу «Ив Роше» Олег Навальный, осуждённый за госизмену авиадиспетчер Пётр Парпулов, осуждённые за организацию деятельности экстремистской организации журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфёнов, осуждённый за убийство бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, осуждённый за хранение наркотиков член КПРФ Сергей Резников, осуждённый за призывы к экстремизму блогер и активист Вадим Тюменцев, осуждённый за применение насилия к полицейскому активист «Другой России» Юрий Староверов.

Напомним, 18 марта Путин победил на выборах, набрав 76,66% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 11,8%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,67%. Собчак оказалась на четвёртом месте с 1,67% голосов. Накануне Путин встретился со всеми кандидатами, которые участвовали в выборах.

Кандидат в президенты Борис Титов передал президенту список из четырёх предпринимателей, которые находятся за рубежом и в розыске, он не стал уточнять их фамилии. По словам Титова, Путин услышал предоставленную ему информацию и пообещал рассмотреть списки.

Осуждённый на семь лет за госизмену 76-летний российский учёный Лапыгин уже просил Путина о помиловании, однако тверская комиссия по помилованию отклонила его ходатайство.