Собчак назвала причиной бедности в России трату «всех денег на военщину»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время предвыборных дебатов заявила, что в стране возможно создать тихую и спокойную жизнь, передает РИА Новости.

«Необязательно рвать рубаху, можно эту рубаху сшить и произвести в России. Можно создать спокойную, тихую жизнь. Потому что главная проблема нашей страны… — это бедность... Живут они плохо, потому что все деньги тратятся на военщину… Чтобы создать новый мир, который будет полон агрессии... Это путь в третью мировую войну», — заявила она.

По словам Собчак, настоящее добро — это здоровая еда, хорошая школа для детей и хорошая зарплата. Она также выразила мнение, что добро заключается в том, чтобы «жить спокойной мирной жизнью».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Центральная избирательная комиссия допустила восьмерых кандидатов - Ксению Собчак от партии «Гражданская инициатива», Владимира Жириновского от ЛДПР, Григория Явлинского от фракции «Яблоко», Павла Грудинина от КПРФ, Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз», Бориса Титова от «Партии роста» и самовыдвиженца Владимира Путина.