Со здания управления МВД в Нижнем Тагиле сняли баннер с первым паровозом Черепановых, который провисел более 20 лет

На днях тагильчане заметили, что со здания Межмуниципального управления МВД на Островского, 7 пропал баннер с изображением первого паровоза отца и сына Черепановых. Накануне в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилась фотография плаката, который, вероятно, был повреждён ветром.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», повреждённый баннер был демонтирован и сейчас решается вопрос, будет ли что-то вместо него. Точную дату, когда баннер был повешен на фасад здания, установить не удалось, но не менее 20 лет назад .

Напомним, что в сентябре 2024 года исполнилось 190 лет первому русскому паровозу, созданному тагильскими механиками Черепановыми. Тот факт, что тагильчане стали первопроходцами в отечественном паровозостроении, общеизвестен, он включён в школьную программу, об этом написаны тысячи статей. И преподносится этот эпизод всегда как история успеха, как достижение и повод для гордости. Бесспорно, трудом Черепановых мы можем гордиться по праву. Но вот сама история паровоза и судьба его, а также созданного Черепановыми производства при более внимательном рассмотрении выглядят несколько иначе, чем мы привыкли об этом думать. Подробную историю создания первого паровоза можно прочитать на нашем сайте.