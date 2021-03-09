Снегопады и морозные ночи ожидаются на этой неделе в Нижнем Тагиле

В Свердловской области продолжает главенствовать арктический циклон. Аномально низкие для марта температуры ожидаются в Уральском федеральном округе — столбики термометров будут показывать на 15–16 градусов ниже нормы.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в Нижнем Тагиле в ближайшие ночи температура воздуха будет опускаться до –23...–26 градусов. Днём воздух будет прогреваться до –10...–15 градусов. На протяжении всей рабочей недели пройдут снегопады.

К выходным станет потеплее. В субботу, 13 марта, днём воздух прогреется до –8 градусов, ночью термометры покажут –17 градусов. 14 марта, в Масленицу, будет –5 градусов.