«Смотрящего» за Верхней Салдой задержали по подозрению в мошенничестве с недвижимостью

В Верхней Салде оперативники свердловского ОБОП при силовом сопровождении бойцов СОБР Росгвардии 26 февраля задержали «смотрящего» за городом Владимира Кузнецова, который в криминальной среде известен по кличке Лис. Ему вменяют мошенничество с недвижимостью.

Как пишет издание «Вечерние Ведомости», члены организованной Кузнецовым преступной группы входили в доверие к собственникам квартир, имеющим большую задолженность за коммунальные услуги. Это были как хронические алкоголики, так и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и инвалиды. Они переписывали имущество на себя, обещая предоставить собственникам другие жилые помещения и вернуть разницу в стоимости, но в итоге те оставались ни с чем.

Во время обысков в квартирах Кузнецова и его сообщников были изъяты расписки, документы и ноутбуки. Возбуждено восемь уголовных дел по факту мошенничества, совершённого организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Семья Владимира Кузнецова проходила потерпевшей по делу «банды Ровшана Ленкоранского». Когда потерпевшие от действий этнической группировки из Нижнего Тагила от безысходности обратились к криминальному авторитету из Верхней Салды, члены тагильской банды совершили нападение на дом Кузнецова. Во время налёта пострадали жена и тёща Лиса, в итоге с заявлением в полицию обратилась супруга салдинского «смотрящего».