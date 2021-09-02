Смог в Свердловской области продержится до конца рабочей недели

В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. До 20:00 3 сентября в регионе ожидается смог, сообщает Уральский гидрометцентр.

Добавим, ранее ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило о чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс горимости леса по региональной шкале).

На сегодня площадь природных пожаров в Свердловской области составляет около 8 тысяч гектаров, регион занимает третье место в России по общей площади пожаров, уступая лишь Иркутской области и Якутии.