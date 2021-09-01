МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Свердловской области

По сообщению Главного управления МЧС России по Свердловской области, с 1 по 3 сентября местами в лесах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется увеличение площади действующих природных пожаров и ухудшение лесопожарной обстановки на территории всей области. Есть вероятность задымления населённых пунктов.

На сегодня площадь природных пожаров в Свердловской области составляет около 8 тысяч гектаров, регион занимает третье место в России по общей площади пожаров, уступая лишь Иркутской области и Якутии.

Крупные пожары в Свердловской области начались в середине августа. Из-за огня были эвакуированы дачные посёлки, коллективные сады и санатории под Первоуральском и Ревдой. Из-за дыма от пожаров ближайшие города, в том числе Екатеринбург, больше недели накрывал смог. Очаги возгорания находили практически на всей территории области. Местами сотрудники ГИБДД перекрывали дороги из-за огня, подошедшего к трассам.

Ранее журналист АН «Между строк» отправилась тушить лесные пожары под Первоуральском. Один день она провела в дымящемся лесу.