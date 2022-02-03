Смог в Нижнем Тагиле продержится до 4 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила предупреждает о продлении неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Смог продержится до вечера 4 февраля. Ранее сообщалось, что смог будет стоять до 2 февраля.

Тагильчанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях, чтобы уменьшить загазованность воздуха, а также сократить время пребывания на улице. Не открывать окна и двери для проветривания, в особенности ночью и ранним утром. Также в помещении рекомендуется чаще делать влажную уборку, по возможности использовать очистители воздуха.

Отметим, что тагильчане не первый день жалуются на загазованность в городе: вечером 30 января и утром 31 января жители Вагонки жаловались на запахи, плохую видимость и ухудшение самочувствия.