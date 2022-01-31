В Нижнем Тагиле смог продержится до 2 февраля (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. До 20:00 2 февраля в городе ожидается смог, предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Тагильчанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях, чтобы уменьшить загазованность воздуха, а также сократить время пребывания на улице. Не открывать окна и двери для проветривания, в особенности ночью и ранним утром.

В помещении рекомендуется как можно чаще делать влажную уборку, по возможности использовать очистители воздуха.

Отметим, что тагильчане не первый день жалуются на загазованность в городе: вечером 30 января и утром 31 января жители Вагонки жаловались на запахи, плохую видимость и ухудшение самочувствия.