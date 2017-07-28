СМИ: Власти Чечни заставили купить школьникам дневники с эмблемой ФК «Ахмат»

Школы Чечни обязали закупить дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат» (бывший «Терек»), передаёт «Кавказский узел».

«Мне сообщили, что есть указание Министерства образования о том, что каждой школе необходимо будет закупить дневники для учащихся, отпечатанные в местной типографии, с эмблемой футбольного клуба "Ахмат". В ближайшие 2 дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит, и потребности в дневниках», – рассказала директор одной из местных школ.

Как отмечает жительница Грозного, у дневников невысокая стоимость – около 90 рублей.

«Одно время навязывали бейджики для детей, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды», – рассказала собеседница издания.

Также «Кавказский узел» сообщает, что пользователи WhatsApp распространяют аудиозапись выступления, где женщина, предположительно высокопоставленная чиновница, объясняет необходимость закупки дневников: «Мы все прекрасно понимаем, что мы должны будем помочь издательству и купить эти дневники».

«Это не значит, что если в школе 300 детей, то вы должны купить 10 дневников», – подчеркнула она.

Футбольный клуб «Терек» переименовали в «Ахмат» в июне 2017 года в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. По словам Рамзана Кадырова, об этом руководство клуба попросили болельщики.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Кавказский узел»