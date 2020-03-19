СМИ: В Свердловской области полицейским запретили проходить диспансеризацию из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса полицейским Екатеринбурга запретили проходить диспансеризацию, со ссылкой на источник в одном из отделов полиции Екатеринбурга пишет Ura.ru.

«Нам объявлено, что отменяется прохождение диспансеризации в нашей поликлинике медицинской санитарной части (МСЧ). Эта мера вызвана вспышкой коронавируса. До личного состава довели, что диспансеризация переносится на более поздний срок, до стабилизации ситуации. Объяснили, что поликлиника — это замкнутое пространство. Что большое количество людей в замкнутом пространстве может привести к массовому заражению, если среди полицейских окажется хоть один больной», — рассказал собеседник.