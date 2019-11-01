СМИ: В Ингушетии сына депутата «Единой России» отпустили после задержания с наркотиками

Сына депутата Народного собрания Ингушетии от фракции «Единая Россия» Микаила Алиева поймали с наркотиками, пишет издание Baza.

Алихана Алиева со свёртком, где был килограмм героина, ещё в марте задержали участники движения «Антилирика», однако в полицию не обратились, потому что в дело, как пишет Baza, вмешался отец Алиева — депутат Микаил Алиев.

«Алиев и другие родственники пообещали, что мальчик "ошибся" и больше так не будет. Они сказали, что будут следить за ним. "Антилирика" отпустила парня и даже не стала сообщать в полицию», — сообщает издание.

Однако на днях молодого человека вновь поймали с наркотиками, активисты выложили видео задержания Алиева в Сеть, но в полицию вновь не сообщили.

В пресс-службе Народного собрания Ингушетии заявили, что «не могут комментировать слухи».

«Если бы был релиз судебных органов, мы бы разбирались в этой ситуации, но ко мне никто не обращался», — заявил глава пресс-службы Адам Буражев.

По его словам, связаться с Микаилом Алиевым сейчас также невозможно, потому что «депутат находится на выезде».