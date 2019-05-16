СМИ: В Екатеринбург приехали отряды спецназа Росгвардии из Нижнего Тагила и Челябинска

Возле сквера у Театра драмы находятся несколько грузовиков с людьми в камуфляжной форме и оружием, пишут Znak.com и 66.ru. Предположительно, военные относятся к спецподразделениям Росгвардии, дислоцирующимся на Урале.

«Хотел бы отметить, что это не просто военные, а бойцы отряда спецназа Росгвардии. Подтверждает это краповый берет и необычный камуфляж. Возможно, из Тагила или Челябинска, ближайшие части там. Служил во внутренних войсках срочку», — рассказал читатель 66.ru.

Мнение о военных подтверждает собеседник Znak.com.

«Это 12-й отряд спецназа Росгвардии из Нижнего Тагила. Так называемая "Дикая дивизия". Они занимались разгоном протестующих на Кавказе, применяли дубинки», — отметил он.

В то же время в пресс-службе Росгвардии по Нижнему Тагилу отрицают участие тагильского ОМОНа в контроле за ситуацией в сквере у Театра драмы.

Напомним, об отправке в Екатеринбург из Нижнего Тагила сотрудников патрульно-постовой службы для стабилизации обстановки вокруг протеста против строительства храма в городском сквере 15 мая сообщал телеграм-канал «Штаб Навального в Екатеринбурге». Источник АН «Между строк» в правоохранительных органах подтвердил информацию о передислокации нарядов ППС в столицу Свердловской области, уточнив, что бойцы тагильского ОМОНа и 12-го отряда спецназа «Урал» остаются в Нижнем Тагиле. Пресс-служба подразделений Росгвардии по Челябинской области отрицала отправку бойцов ОМОНа в Екатеринбург для разгона протестующих против застройки сквера у Театра драмы.

В сквере у Театра драмы собираются построить храм Святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в его защиту, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН. Накануне, во время третьего дня протеста, было задержано, по последним данным, 70 человек, в том числе трое детей.