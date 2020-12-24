СМИ: В декларации о доходах Владислава Пинаева найдены признаки коррупции

Областная антикоррупционная комиссия высказала претензию мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву в связи с его доходами от сдачи в аренду недвижимости в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник. Контрольный орган посчитал это нарушением федерального закона «О противодействии коррупции». Собеседник издания считает, что за подобным фактом может последовать отставка градоначальника.

«Владислав Пинаев сдавал в аренду принадлежавшее ему помещение площадью 800 квадратных метров на Московском тракте в Екатеринбурге и получал от этого доход», — рассказал источник.

По его версии, это может привести к отставке главы муниципалитета, на чём настаивает замгубернатора Свердловской области — руководитель аппарата Валерий Чайников. Сам Валерий Чайников отказался комментировать ситуацию журналистам.

Владислав Пинаев подтвердил факт сдачи помещения в аренду. При этом он уточнил, что ежегодно указывает доходы от неё в своей декларации и ранее какие-либо претензии по итогам проверок декларации к нему не поступали. Тагильский мэр обратил внимание, что никаких нарушений законодательства не допустил.

По словам начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Алексея Буйнова, чиновникам не запрещено сдавать имущество в аренду, если это явно не является предпринимательской деятельностью по смыслу гражданского законодательства.

«В данном случае в договоре аренды не указаны какие-либо виды коммерческого использования. Помещение не приобреталось в период нахождения на государственной или муниципальной службе для целей сдачи в аренду или осуществления коммерческой деятельности. Наоборот, было приобретено до поступления Владислава Пинаева на муниципальную службу и сдавалось в аренду в связи с необходимостью его содержания. Насколько я знаю, в данный момент эта недвижимость вообще отчуждена», — рассказал Алексей Буйнов.

Теперь думе Нижнего Тагила необходимо рассмотреть информацию антикоррупционной комиссии на очередном заседании.