СМИ узнали о расходовании 75% резервного фонда правительства

За первый квартал 2018 года правительство потратило почти 75% своего резервного фонда. Из заложенных в бюджете по этой статье 210,7 млрд рублей израсходовано уже 157,3 млрд, пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, вопросы о резервном фонде правительства обсуждались на одном из последних заседаний кабинета министров в марте 2018 года.

По данным издания, 36,7 млрд рублей из резервного фонда кабмина ушло на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 млрд — на поддержку сбалансированности бюджетов, 10 млрд — на ремонт детских поликлиник.

По статье «иные мероприятия» 12,2 млрд рублей выделено на поддержку автопрома, 10 млрд рублей — на «направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 7 млрд — сельскому хозяйству, 5 млрд — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства.

Дополнительные расходы на проект «Цифровая экономика» составили 3,3 млрд рублей, на развитие хосписов — 4,4 млрд, 3,5 млрд рублей выделены на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд — на повышение квалификации врачей.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, средства резервных фондов исполнительных органов государственной власти, в том числе правительства страны, направляются на «финансовое обеспечение непредвиденных расходов». Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства определяется самим кабинетом министров, а отчет об их использовании прилагается к годовому отчёту об исполнении федерального бюджета.