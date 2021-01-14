СМИ: Учителей одной из школ Серова отстраняют от работы на год из-за отказа привиться от коронавируса

Десять учителей начальной школы № 20 в городе Серове могут быть отстранены от работы из-за отказа ставить прививку от коронавируса, пишет ЕАН.

«Нам объявили, что те, кто не поставит прививку от коронавируса, будут отстранены от работы до 2022 года. Это фактически увольнение. У нас в начальной школе 14 учителей, 10 из них отказываются ставить прививку. Мы боимся негативных последствий для здоровья, так как прививка новая, слабо изучена. За пару уколов нам, подопытным, предлагают сыграть в рулетку. Я хоть и люблю авантюры, но жизнь мне дороже. Морально я уже готова уволиться. У меня большой стаж работы, в этом году будет 30 лет, так что готова переквалифицироваться в репетиторы», — рассказала учитель школы № 20 Ольга Борисова.

Учителям объявили, что последний срок пройти вакцинацию — 15 января. По отказавшимся прививаться педагогам решение будет принято на следующей неделе.

Издание запросило комментарий в Министерстве образования Свердловской области, однако там переадресовали вопрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.