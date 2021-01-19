СМИ: У семьи депутата Госдумы нашли сотни миллионов незадекларированных рублей и квартиры в Ницце

Депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко заподозрили в сокрытии от декларирования доходов в сотни миллионов рублей, недвижимости за границей, а также авиации и охотхозяйства, пишет «Коммерсантъ».

Иск заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина рассматривается в Тверском суде Москвы, основным ответчиком по нему, по данным издания, является Андрей Голушко.

Согласно его официальным декларациям, с 2011 по 2019 год доход депутата в виде зарплаты, а также от продажи имущества составил 282,9 млн рублей. Также он задекларировал владение долями в трёх компаниях.

«При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 год, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн рублей, из которых почти 360 млн были внесены наличными. Одновременно Росфинмониторинг зафиксировал расходные операции по тем же счетам на сумму почти 900 млн рублей, из которых более 81 млн было потрачено за границей», — отмечает издание.

В Генпрокуратуре считают, что Голушко, будучи депутатом и сенатором в прошлом, имел «непредусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок» доход, который он скрывал от декларирования. Кроме того, речь идёт не только о деньгах, но и о недвижимости, в том числе за границей. У супруги депутата нашли две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы, одна из которых была приобретена на её девичью фамилию. Также «Коммерсантъ» отмечает, что супруги участвовали в деятельности товарищества La Chapelle во французском Канне, которое занимается риелтерской деятельностью. Помимо этого, в пользовании парламентария якобы находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолёт R66, а под контролем — через юрлицо — охотничье хозяйство у озера Дубровное в Тюменской области.

Защита депутата отвергает все обвинения в его адрес.

«Утверждения, изложенные в исковом заявлении, не подтверждены допустимыми доказательствами», — подчеркнул адвокат депутата Андрей Хабаров.

По его словам, владельцами недвижимости во Франции являются однофамильцы жены парламентария, а охотхозяйство и авиация не являются собственностью Голушко или кого-либо из его родственников.